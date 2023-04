A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Final do Pernambucano entre Sport e Retrô vai contar com segurança reforçada Efetivo da Polícia Militar soma quase 500 agentes

A Polícia Militar do Recife colocará à disposição da população quase 500 agentes para trabalhar na final do Campeonato Pernambucano entre Sport x Retrô no próximo sábado (22). O jogo acontece na Ilha do Retiro, às 16h30.

De acordo com a PM, o efetivo conta com 493 policiais militares ao todo, sendo 139 dentro do Estádio, e outros 242 farão a segurança no entorno da Ilha. Vale salientar que nas estações de metrô e terminais integrados de passageiros também terão guarnições no patrulhamento motorizado.

O alto efetivo da PM é de suma importância para o andamento tranquilo do jogo, visto que o histórico recente de brigas, principalmente no Campeonato Pernambucano, vem crescendo cada vez mais, tanto no entorno dos Estádios, quanto na cidade como um todo.

Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.

