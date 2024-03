A- A+

Xadrez Final do pernambucano feminino de xadrez reúne participantes de AL, PB, PE e RN Competição reuniu 40 participantes de quatro estados do Nordeste

Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, a Federação Pernambucana de Xadrez (FPEX) promoveu em Recife a final do Campeonato Estadual feminino, no Ritmo Clássico, nos dias 8, 9 e 10 de março, no ginásio de esportes Geraldão. O maior evento do estado da categoria, reuniu 40 participantes de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Denominado de Taça Ilderline Sales Cruz, em homenagem à pioneira na organização de eventos e arbitragem de Pernambuco, a final do Estadual foi disputada no sistema suíço, em seis rodadas, e classificou a campeã para o Zonal CBX e final do Campeonato Brasileiro Absoluto.

De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Xadrez (FPEX), Rodrigo Yoshio, o evento teve como objetivo promover o crescimento da modalidade. "Enxergamos o xadrez como um meio de educação e transformação social. Acreditando firmemente nessa ideia a FPEX promoveu este evento inclusivo e com uma premiação nunca vista em nosso estado. Queremos que essa transformação chegue às nossas enxadristas e que consigamos trazer mais adeptas para a nossa modalidade", revelou.

O dirigente agradeceu o apoio da equipe da FPEX, da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e dos parceiros da Globalchess, Ala da Dama, Ala do Rei, Equipe C4 e Projeto D1D8.

