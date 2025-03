A- A+

Futebol Final do Pernambucano: Sport x Retrô será no dia 2 de abril, na Ilha do Retiro Leão venceu duelo de ida, na Arena de Pernambuco, por 3x2 e tem vantagem do empate para ser campeão

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) confirmou nesta segunda-feira (24) que o jogo da volta da final do Campeonato Pernambucano 2025, entre Sport e Retrô, na Ilha do Retiro, será no dia 2 de abril, às 21h30.

O confronto de ida aconteceu no último sábado, na Arena de Pernambuco, com vitória do Sport por 3x2. O Leão precisa apenas de um empate para conquistar o tricampeonato da competição. O Retrô precisa ganhar por dois gols de diferença para levar o Estadual pela primeira vez na história. Por um, a partida vai para as penalidades.



O jogo estava agendado inicialmente para ocorrer no dia 26 de março, mas precisou ser adiado por conta do compromisso do Sport pela Copa do Nordeste, na rodada final do Grupo A, que acontece neste dia, na Ilha do Retiro, contra o Altos.

Antes do jogo que decide o Estadual, o Sport também joga no sábado (29), estreando na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no Morumbi.

O Retrô, por outro lado, não terá compromisso antes da final do Pernambucano. A Fênix só estreia na Série C no dia 12 ou 13 de abril, contra o Tombense, na Arena de Pernambuco. O time de Camaragibe é o atual campeão da Série D.

Veja também