Inclusão Grande Final dos Jogos do Orgulho 2025 ocorre neste sábado (27), no Campus da UFPE Com entrada gratuita, público pode comparecer a partidas de vôlei, futsal e queimado

A grande final dos Jogos do Orgulho 2025 está marcada para este sábado (27), no Núcleo de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

Com partidas de vôlei, futsal e queimado, estão inscritos 39 times para compor o torneio, além de contar com a participação de mais de 400 atletas, número que é considerado um recorde para a competição.

Promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, a iniciativa tem entrada gratuita.

O momento terá a apresentação especial do primeiro show gratuito de Ruby Nox, campeã do Programa Drag Race Brasil 2025, e outras performances artísticas de talentos locais.

Na premiação, os vencedores do primeiro lugar de cada modalidade receberão um troféu e uma surpresa, enquanto os times que ficarem em segundo e terceiro lugares ganharão medalhas.

O vôlei e o futsal terão competições nas categorias masculina e feminina, e o queimado, na categoria mista.

"Estamos muito felizes em ver o sucesso da 5ª edição dos Jogos do Orgulho. Este evento não é apenas sobre competição esportiva, mas sobre construir pontes e fortalecer a comunidade LGBTQIAPN+ do Recife. A marca de 39 times e mais de 400 atletas participantes demonstra a importância do esporte como ferramenta de inclusão e de promoção de direitos humanos", destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Mais informações podem ser obtidas através do Instagram, do e-mail [email protected] e do telefone (81) 3355-9449.



