FUTEBOL

Final entre Inter Miami e Seattle Sounders termina em pancadaria; Suárez cospe no rosto de auxiliar

Times dos Estados Unidos decidiram a Copa das Ligas, mas o pós-título ficou marcado por uma briga entre os jogadores

Suárez cospe no rosto de auxiliar do Seattle Sounders Suárez cospe no rosto de auxiliar do Seattle Sounders  - Foto: Reprodução

A final da Copa das Ligas, torneio da Concacaf que reúne times dos Estados Unidos e do México, terminou com uma confusão generalizada entre os jogadores. Jogando em casa, no Lumen Field, o Seattle Sounders venceu a decisão por 3 a 0 sobre o Inter Miami, mas o pós-título ficou marcado por uma briga entre os jogadores.

Veja vídeos da confusão


A briga aconteceu no meio do campo, logo após o apito final. Durante a confusão, o atacante Luis Suárez cuspiu no rosto de um dos auxiliares do Seattle Sounders, mas logo foi contido pelo goleiro Oscar Ustari, do Inter Miami.

O Seattle Sounders conquistou a Copa das Ligas, o segundo título internacional de sua história. O primeiro havia sido a Concacaf Champions League (atualmente chamada de Champions Cup), levantada em 2022.

Nesta temporada, a equipe também participou da Copa do Mundo de Clubes, mas acabou eliminada ainda na fase de grupos após perder as três partidas, incluindo a estreia contra o Botafogo, por 2 a 1.

 

Diante de mais de 50 mil torcedores, o time americano abriu o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo, quando De Rosario completou cruzamento de Alex Roldán. No segundo tempo, Roldán voltou a ser protagonista: marcou de pênalti aos 39 e, cinco minutos depois, deu mais uma assistência, desta vez para Rothrock fechar o placar em 3 a 0.

