Final entre Inter Miami e Seattle Sounders termina em pancadaria; Suárez cospe no rosto de auxiliar
Times dos Estados Unidos decidiram a Copa das Ligas, mas o pós-título ficou marcado por uma briga entre os jogadores
A final da Copa das Ligas, torneio da Concacaf que reúne times dos Estados Unidos e do México, terminou com uma confusão generalizada entre os jogadores. Jogando em casa, no Lumen Field, o Seattle Sounders venceu a decisão por 3 a 0 sobre o Inter Miami, mas o pós-título ficou marcado por uma briga entre os jogadores.
Punches thrown at the end of the Sounders/Inter Miami Leagues Cup Final! pic.twitter.com/2BtzytUPK7— Niko Tamurian (@NikoTamurian) September 1, 2025
مشاكل الله يعين pic.twitter.com/bPKU6ynamz— Messi World (@M10GOAT) September 1, 2025
A briga aconteceu no meio do campo, logo após o apito final. Durante a confusão, o atacante Luis Suárez cuspiu no rosto de um dos auxiliares do Seattle Sounders, mas logo foi contido pelo goleiro Oscar Ustari, do Inter Miami.
A huge fight broke out after the Leagues Cup Final between Inter Miami and the Seattle Sounders pic.twitter.com/7qc31GKnW4— Sports Illustrated (@SInow) September 1, 2025
O Seattle Sounders conquistou a Copa das Ligas, o segundo título internacional de sua história. O primeiro havia sido a Concacaf Champions League (atualmente chamada de Champions Cup), levantada em 2022.
¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g— TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025
Nesta temporada, a equipe também participou da Copa do Mundo de Clubes, mas acabou eliminada ainda na fase de grupos após perder as três partidas, incluindo a estreia contra o Botafogo, por 2 a 1.
Diante de mais de 50 mil torcedores, o time americano abriu o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo, quando De Rosario completou cruzamento de Alex Roldán. No segundo tempo, Roldán voltou a ser protagonista: marcou de pênalti aos 39 e, cinco minutos depois, deu mais uma assistência, desta vez para Rothrock fechar o placar em 3 a 0.