Final entre Náutico e Sport registra maior audiência do Pernambucano dos últimos cinco anos

Ao todo, jogo teve picos de 41 pontos de Ibope na tv aberta

Náutico 0x3 Sport, pela final do PernambucanoNáutico 0x3 Sport, pela final do Pernambucano - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, no último domingo (8), alcançou marcas expressivas em relação à audiência na televisão aberta. 

O Clássico dos Clássicos que definiu o título rubro-negro registrou o maior índice de telespectadores das últimas cinco decisões da competição.

Ao todo, o jogo teve picos de 41 pontos de Ibope, segundo levantamento pelo Blog Cássio Zirpoli no Kantar Ibope Media. A transmissão na TV Globo liderou em audência na Região Metropolitana do Recife, com uma média de 37,1 pontos. O número representa 1.327.883 telespectadores. 

Já através do YouTube, com o Canal GOAT, o confronto de volta, nos Aflitos, alcançou mais de um milhão de visualizações. 

