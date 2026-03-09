A- A+

Futebol Final entre Náutico e Sport registra maior audiência do Pernambucano dos últimos cinco anos Ao todo, jogo teve picos de 41 pontos de Ibope na tv aberta

A final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, no último domingo (8), alcançou marcas expressivas em relação à audiência na televisão aberta.

O Clássico dos Clássicos que definiu o título rubro-negro registrou o maior índice de telespectadores das últimas cinco decisões da competição.

Ao todo, o jogo teve picos de 41 pontos de Ibope, segundo levantamento pelo Blog Cássio Zirpoli no Kantar Ibope Media. A transmissão na TV Globo liderou em audência na Região Metropolitana do Recife, com uma média de 37,1 pontos. O número representa 1.327.883 telespectadores.

Já através do YouTube, com o Canal GOAT, o confronto de volta, nos Aflitos, alcançou mais de um milhão de visualizações.

