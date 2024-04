Final Superliga feminina de vôlei: capitães e técnicos analisam como chegam Praia e Minas para duelo

A- A+

O clima de decisão na Superliga feminina de vôlei já começou no Recife. A final entre Gerdau Minas x Dentil Praia Clube será realizada neste domingo (21), no ginásio do Geraldão, localizado na Imbiribeira, Zona sul da Capital pernambucana. Neste contexto, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) promoveu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (19) com as capitães e os técnicos das equipes finalistas.

Nicola Negro e Thaísa representaram o Minas, enquanto Paulo Coco e Claudinha foram os símbolos do Praia Clube. As duas atletas comentaram suas expectativas para a final da Superliga.

"A gente luta tanto a temporada inteira para chegar nesse momento. Tivemos muitas dificuldades e chegamos desacreditadas. Mas no fim das contas, a gente acreditar no trabalho nos fez chegar a mais uma decisão. Isso premia o trabalho da equipe. Estou muito feliz por estar aqui novamente", falou Thaísa.

“É o momento. O time que for mais forte e resistir vai levar vantagem. São times que se conhecem muito, então é no detalhe. É final, dar aquele algo a mais depois de toda a temporada”, apontou Claudinha.

Minas e Praia estão dominando o cenário do voleibol feminino brasileiro nos últimos anos. Essa é a quinta decisão consecutiva entre as duas equipes. Nas outras quatro, a equipe de Belo Horizonte saiu com três vitórias e uma derrota.

Os dois técnicos analisaram sobre a maior importância da tática ou da motivação nesse momento de decisão.

"É a quinta final entre essas duas equipes. São poucas vezes que acontece uma saga assim. Ser parte disso é uma coisa grande, estamos com muito orgulho. Eu sou mais um técnico tático. Minhas atletas sabem bem o que precisam fazer na final. Busco sempre um perfil equilibrado entre as coisas e tem também um componente de motivação, porém não é o que valorizo mais como treinador. Se preciso motivar minhas atletas para uma final de Superliga, tem algum problema” analisou o italiano Nicola Negro, do Minas.

"Tudo é importante e obviamente o aspecto mental e emocional. A grande motivação é estar na final, aproveitar esse o momento, poder disputar o título da Superliga e a grande rivalidade entre as equipes. Acredito muito no aspecto mental de saber lidar com as situações de jogo”, ressaltou o pernambucano Paulo Coco.

Novidades

A CBV aproveitou o momento pré-decisão da Superliga e anunciou novidades. Em celebração aos 30 anos, o torneio tem como novo mascote, o leão Ace, que recebeu esse nome após votação popular.

Leão Ace, novo mascote da Superliga de Vôlei. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

A entidade passou a contar com um novo patrocinador: a empresa de energia Enel, que vai estampar os shorts dos uniformes das seleções masculina e feminina, e nas principais competições do calendário nacional - Superliga, Superliga B, Supercopa, Copa Brasil, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e etapas brasileiras do Circuito Mundial.

O grande objetivo da parceria vai ser modernizar o Centro de Desenvolvimento do Vôlei que fica em Saquarema, no Rio de Janeiro. O local passa a se chamar "CDV Saquarema Enel".

Fabiana Claudino, bicampeã olímpica, marcou presença na entrevista coletiva de anúncio e ressaltou a importância do local para o desenvolvimento das atletas brasileiras.

“Faço parte de Saquarema há muito tempo e vejo o centro crescer e as coisas acontecerem. Eu falo que lá é nossa segunda casa onde a gente se preocupar em treinar e dar nosso melhor para representar o país. Importante tanto para as adultas quanto para a base. Fico muito feliz que possa crescer cada vez mais”.

