FUTEBOL

Finalíssima: Argentina e Espanha se enfrentarão no dia 27 de março de 2026

A partida está prevista para acontecer no Estádio Lusail, no Catar

Messi, pela Argentina, e Yamal, pela EspanhaMessi, pela Argentina, e Yamal, pela Espanha - Foto: Juan Mabromata, Adrian Dennis / AFP

A Finalíssima entre a Argentina, de Lionel Messi, e a Espanha, de Lamine Yamal, já tem data para acontecer! 

A partida que colocará frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa está marcada para o dia 27 de março de 2026, no Estádio Lusail, no Catar, às 15h — horário de Brasília.

A Conmebol e a Uefa, juntamente com a Associação de Futebol Argentino (AFA) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), anunciaram, nesta quinta-feira (18), o local, a data e o horário da Finalíssima Masculina de 2026.

"Esta partida emblemática é mais do que uma competição; é um símbolo de cooperação e respeito entre as confederações, e uma oportunidade para os torcedores desfrutarem de um evento verdadeiramente histórico", disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

A Argentina vai defender o título da Finalíssima. Em 2022, antes da Copa do Catar, os Albicelestes venceram a Itália por 3 a 0 — gols de Lautaro Martínez, Di María e Dybala — em grande atuação no estádio Wembley, na Inglaterra.

