Ação social Finalista da Superliga masculina, Vôlei Renata leva a modalidade para quase 10 mil crianças Buscando o título no Geraldão, equipe tricampeã paulista conta com diversos projetos sociais que perduram por todo o ano e realiza intercâmbio entre seus atletas e alunos de escolas públicas

O Vôlei Renata busca o título inédito da Superliga masculina neste domingo (28), diante do Sesi-SP, após uma arrancada histórica, eliminando o Sada Cruzeiro, dono da melhor campanha da competição, e também o Vedacit Guarulhos. A final, em jogo único, acontece às 10h (de Brasília), no Geraldão, no Recife.

Mesmo ainda sem a conquista, a equipe de Campinas já deixa um inestimável legado para o voleibol brasileiro. Quase 10 mil crianças são atendidas pelos projetos sociais do time que promove clínicas, campeonatos e a introdução à modalidade com a prática do mini vôlei.

A estrutura da equipe principal também é oferecida aos garotos, que usufruem de interações com os atletas profissionais e o embaixador da equipe, Maurício, bicampeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos de Barcelona-1992 e Atenas-2004.

“Este projeto vencedor que é o Vôlei Renata conta com três pilares fundamentais para o seu sucesso. O primeiro é a equipe profissional, com jogadores e comissão técnica competitivos e de extrema qualidade. O segundo é a base, que não só forma atletas, mas também cidadãos para a sociedade. E o terceiro, tão importante quanto os demais, são os projetos sociais, que engrandecem essa instituição e pavimentam o caminho do esporte para o nosso futuro”, destaca Nando Ferreira, CEO da ESM Sports Business, gestora do Vôlei Renata.

A equipe, que alcançou o tricampeonato paulista nas temporadas 2020, 2021 e 2022, não cobra ingressos por suas partidas e troca as entradas por alimentos, já arrecadando 50 toneladas, repassadas ao Ceagesp de Campinas, que faz a distribuição para quem precisa.

O Instituto Compartilhar, do técnico multicampeão Bernardinho, tem parceria com o Vôlei Renata desde 2010, fundação da equipe, auxiliando no trabalho com as crianças e na introdução ao esporte nas escolas municipais.

O Vôlei Renata já chegou à final da Superliga na temporada 2015/16, mas acabou perdendo para o Sada Cruzeiro por 3 a 1 na decisão. Nesta campanha, chega mais preparado para a conquista, após eliminar o algoz vencendo duas partidas por 3 a 0 e 3 a 2.

