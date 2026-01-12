Finalista de Wimbledon em 2016, Milos Raonic anuncia sua aposentadoria do tênis
Canadense de 35 anos chegou a ser o número 3 do ranking da ATP, mas não competia há um ano devido a problemas físicos
O tenista canadense Milos Raonic, que chegou a ser o número 3 do ranking da ATP e foi finalista de Wimbledon em 2016, anunciou nesta segunda-feira que está encerrando uma carreira na qual conquistou oito títulos no circuito.
Dono de um saque poderoso, graças à sua altura (1,96 m), Raonic, de 35 anos, não competia há um ano devido a problemas físicos.
“Este é um dia que você sabe que vai chegar, mas nunca está preparado”, escreveu Raonic em suas redes sociais, afirmando ter sido “a pessoa mais sortuda por poder viver e realizar meus sonhos”.
A melhor temporada de Raonic foi em 2016, quando alcançou a final de Wimbledon após derrotar Roger Federer nas semifinais, embora tenha perdido o título para Andy Murray.
Nesse mesmo ano, chegou às semifinais do Australian Open e se classificou para o Finals, encerrando a temporada na 3ª posição do ranking.
Ele competiu pela última vez nos Jogos de Paris 2024.