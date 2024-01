A- A+

Tênis Finalistas: Sabalenka e Zheng avançam e se enfrentam em final do Aberto da Austrália Adversárias se enfrentaram pela última vez nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos de 2023, onde a Bielorrussa levou a melhor

Está definida a final do Aberto da Austrália. De um lado está a atual campeã do torneio, a bielorrusa Aryna Sabalenka, que eliminou a americana Coco Gauff, e do outro está a chinesa Qinwen Zheng, que vai em busca do seu primeiro Grand Slam, após derrotar a ucraniana Dayana Yastremska.

A final acontece neste sábado (27) e será o primeiro reencontro das tenistas após o confronto nas quartas de finais do último Aberto dos Estados Unidos. Na ocasião, Sabalenka derrotou Zheng pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Sabalenka

Em jogo realizado na madrugada desta quinta (25), Sabalenka (2ª) precisou suar para derrotar Coco Gauff (4ª), sua algoz na final do Aberto dos Estados Unidos de 2023. Apesar da Bielorrussa ter fechado o jogo em 2 sets a 0, as parciais do da parida foram apertadas, sendo 7-6 (7/2) e 6-4.

Esta será a terceira final de Grand Slam na carreira de Sabalenka. A jogadora também alcançou o feito de 2016 e 2017 de Serena Williams, ao se tornar a primeira tenista a chegar à duas finais consecutivas do Aberto da Austrália.

Sabalenka também vem se desatacando pela sua regularidade nos últimos torneios. Nas últimas oito competições disputadas, a tenista alcançou as semifinais em seis Grand Slam e dois Masters.

Zheng

Já na manhã desta quinta (25), foi a vez de Zheng (15ª) lutar duro contra Dayana Yastremska (93ª) e garantir sua primeira final de Grand Slam. Fechando o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, a chinesa pôs fim a grande campanha da sua adversária, que saiu do qualifying e venceu oito jogos consecutivos até chegar às semifinais.

Zheng se tornou a primeira mulher chinesa a chegar a uma final de Grand Slam desde Na Li, campeã de Roland Garros, em 2011, e do Aberto da Austrália, em 2014.

Zheng também já garantiu sua entrada no Top 10 do ranking da WTA. A chinesa conseguiu essa condição após derrotar a russa Anna Kalinskaya (75ª) nas quartas de final.

