Finalmente! Streaming anuncia transmissão dos jogos da Série D

No início da tarde desta quinta-feira (25), a plataforma de streaming BradoTV anunciou que irá transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Com isso, o Santa Cruz e outros 63 clubes terão seus jogos transmitidos. Em contato com a reportagem, o presidente da Federação Pernambucana de Futebeol (FPF-PE), Evandro Carvalho, confirmou a informação.

Desde o começo do campeonato existia a incógnita de quem iria fazer a transmissão dos jogos, e somente nesta quinta (25) a confirmação chegou. Desse modo, os torcedores do Santa Cruz e do Retrô poderão assistir os jogos do seu time.

Inicialmente a plataforma não é precificada, ou seja, os jogos serão destinados de forma gratuita ao público em geral, sem haver a taxa de serviço.

As transmissões terão início nesta terceira rodada, mas ainda sem a divulgação dos jogos que serão transmitidos.

