Fiorentina arranca empate com Brugge e vai à final da Liga Conferência

A- A+

Com um gol de pênalti do argentino Lucas Beltrán na reta final (85'), a Fiorentina arrancou um empate em 1x1 com o Brugge nesta quarta-feira (8), na Bélgica, e se classificou para a final da Liga Conferência.

Depois de vencer o jogo de ida por 3x2, o time italiano só conseguiu segurar a vantagem fora de casa por 20 minutos, até o gol de Maxim de Cuyper deixar o confronto igualado.

Com ambas as equipes mais preocupadas em não perder do que em buscar a vitória, o jogo só teve mais emoção nos minutos finais. Brandon Mechele derrubou M'Bala Nzola tentando bloquear uma finalização do atacante marfinense e o juiz marcou pênalti, que Beltrán não desperdiçou.

Depois do empate, o Brugge foi para o tudo ou nada e teve duas boas chances de marcar o gol que levaria o duelo para a prorrogação, mas o goleiro Pietro Terraciano salvou a Fiorentina.

A equipe italiana voltará a disputar a final da Liga Conferência apenas um ano depois de perder o título para o West Ham (2x1 em Praga).

A decisão do torneio está marcada para o dia 29 de maio, em Atenas. O outro finalista sairá do confronto de quinta-feira entre Olympiakos e Aston Villa na capital grega.

No jogo de ida, na semana passada, o Olympiakos abriu uma boa vantagem com a vitória por 4x2 na Inglaterra.

Veja também

Ação beneficente Bazar de camisas do Sport em prol de vítimas de enchente no RS esgota peças em poucas horas