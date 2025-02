A- A+

Campeonato Italiano Fiorentina bate Inter em jogo adiado do Italiano após mau súbito de Bove Resultado impediu a equipe de Milão de assumir a liderança do Calcio

Pouco mais de dois meses após Edoardo Bove desmaiar em campo e precisar ser levado de ambulância a um hospital de Florença, causando desespero e comoção entre jogadores e torcedores de Fiorentina e Inter, a partida paralisada e adiada do Campeonato Italiano foi retomada nesta quinta-feira.

Nos 74 minutos por jogar, os donos da casa foram melhores e ganharam por 3 a 0 no Artêmio Franchi em dia de muita comemoração e alívio. O time de Milão buscava a liderança.



Bove, de 22 anos, teve um mau súbito naquele 1º de dezembro. Ele caiu sozinho no gramado e foi socorrido às pressas.

Apesar da parada cardíaca, o jogador se recuperou após passar por cirurgia e, ainda no último mês do ano, mandou mensagens aos torcedores da Fiorentina que os veria em breve.

Ele ficou internado por 12 dias e cumpriu a promessa, acompanhando os companheiros no estádio antes da virada do ano.



O retorno do jogo no Artêmio Franchi nesta quinta-feira, pela 14ª rodada, foi aos 17 minutos do primeiro tempo.

E não demorou para a rede balançar, com gol do brasileiro Carlos Augusto. O lateral revelado pelo Corinthians aproveitou cruzamento para a área e, de voleio, fez 1 a 0 para a Inter, que buscava a liderança. Mas o VAR acabou invalidando o lance.



Em primeiro tempo equilibrado e sem muitas chances, o empate prevaleceu até o intervalo. Mas a Fiorentina voltou do descanso totalmente ligada e impediu que a Inter ganhasse e igualasse os 54 pontos do líder Napoli - superaria os napolitanos no saldo de gols.



Mais que isso, os donos da casa derrubaram o favoritismo da adversária. Logo aos 14 minutos, Ranieri escorou a cobrança de escanteio e fez 1 a 0.

O camisa 6 não se conteve na comemoração, pulando a placa de publicidade e indo até a torcida para vibrar muito. Ainda atravessou o campo comemorando.



Após roubada de bola no meio e cruzamento perfeito, Kean ampliou em cabeçada no cantinho. A comemoração também foi bastante efusiva, com o atacante tirando a camisa e sendo abraçado pelo time inteiro.

Ainda deu tempo de Kean anotar outro, no minuto final, ao aproveitar recuo errado da zaga e bater na saída do goleiro. O resultado levou a Fiorentina à quarta colocação, com 42 pontos e hoje se classificando para a Liga dos Campeões.

Veja também