RACISMO NO FUTEBOL 'Fiquei chocado e triste', diz presidente da Fifa sobre caso de racismo contra Vini Jr. em Real Gianni Infantino também parabenizou o árbitro François Letexier que ativou o protocolo antirracismo

Gianni Infantino, presidente da Fifa, se manifestou, nesta quarta-feira (18), sobre o episódio de racismo contra o brasileiro Vini Jr. na partida de ida da repescagem da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Benfica.

A manifestação foi feita em uma postagem na rede social oficial da entidade e o dirigente disse estar "chocado e triste" com a situação.

Infantino também parabenizou o árbitro François Letexier que ativou o protocolo antirracismo. Além disso, o dirigente da Fifa pediu para que todas as partes interessadas relevantes tomem medidas e responsabilizem os culpados.

"Fiquei chocado e triste ao ver o incidente de alegado racismo contra Vinícius Júnior no jogo da Liga dos Campeões da UEFA entre SL Benfica e Real Madrid CF. Não há absolutamente nenhum espaço para racismo em nosso esporte e na sociedade – precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem medidas e responsabilizem os culpados", disse Infantino em um trecho do comunicado.

A denúncia de Vinicius Junior veio logo após marcar no Estádio da Luz. A comemoração, feita na bandeirinha de escanteio próxima à torcida portuguesa, gerou confusão e fez Vini levar cartão amarelo do árbitro francês François Letexier. Depois, ele denunciou que o atacante argentino Gianluca Prestianni o teria chamado de "mono" ("macaco", em espanhol), falando por baixo da camisa.

Vini Jr. foi alvo de racismo durante partida entre Real Madrid e Benfica | Foto: Filipe Amorim/AFP

O árbitro chegou a ativar o protocolo de racismo e paralisar a partida após aviso do brasileiro. O jogo ficou parado por cerca de dez minutos e uma confusão generalizada se desenrolava no gramado entre os times e as comissões técnicas. Vini e outros jogadores do Real Madrid foram hostilizados até o final, em uma partida na qual o futebol saiu de foco.

Depois da partida, Prestianni, do Benfica, negou a acusação de racismo feita pelo brasileiro Vinícius Júnior durante a partida de ida da repescagem da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O argentino, inclusive, se colocou na posição de vítima de ameaças feitas por jogadores da equipe adversária.

“Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas contra o jogador Vinicius Junior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid”, escreveu Prestianni em uma publicação nas redes sociais.

“Fiquei chocado e triste ao ver o incidente de alegado racismo contra Vinícius Júnior no jogo da Liga dos Campeões da UEFA entre SL Benfica e Real Madrid CF. Não há absolutamente nenhum espaço para racismo em nosso esporte e na sociedade – precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem medidas e responsabilizem os culpados. Na FIFA, por meio da Iniciativa Global contra o Racismo e do Painel de Voz dos Jogadores, estamos comprometidos em garantir que jogadores, árbitros e torcedores sejam respeitados e protegidos, e que as medidas apropriadas sejam tomadas quando incidentes ocorrerem. Parabenizo o árbitro François Letexier por acionar o protocolo antirracismo ao usar o gesto com o braço para interromper a partida e lidar com a situação. A FIFA e o futebol demonstram total solidariedade às vítimas do racismo e de qualquer forma de discriminação. Continuarei a reiterar: Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação!"

