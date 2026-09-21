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FUTEBOL "Fiquei em choque": Jair diz o que sentiu após primeira convocação para a Seleção principal Zagueiro de 21 anos se apresentou em Brisbane, nesta segunda-feira (21), para os amistosos contra Australia e Índia

Aos 21 anos, o zagueiro Jair viveu nesta segunda-feira (21) seus primeiros momentos com a Seleção Brasileira principal, em Brisbane, na Austrália, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.



Atualmente no Nottingham Forest, o defensor não escondeu a emoção com a primeira oportunidade na Amarelinha.



"Para mim, é uma felicidade imensa [estar na Seleção Brasileira]. É um sentimento que eu não consigo nem colocar em palavras. Desde criança sempre sonhei em estar aqui. Acho que todo jogador brasileiro sonha em defender seu país e eu [estou] tendo essa oportunidade hoje. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus", afirmou.





Apesar de saber que estava presente na pré-lista de Ancelotti para os amistosos contra Austrália e índia, o jovem revelou que ouvir seu nome na convocação foi uma experiência marcante.



"Eu sabia que tinha uma chance de ser convocado, que eu estava na pré-lista. Sempre assisti às convocações, a convocação da Copa, e você estar ali vendo que você pode ser chamado, não cai a ficha. Eu estava ali assistindo, sabendo que eu tinha alguma chance de ser convocado, mas ao mesmo tempo, vendo ali o treinador da Seleção Principal falando seu nome, é uma emoção muito grande. Na hora, eu fiquei em choque. Sair da onde eu saí, as lutas que eu passei... para mim, foi um momento muito especial e muito importante na minha vida", revelou.









Inspirações e amizade da base

Focado em evoluir, o zagueiro citou nomes da defesa brasileira, como Lúcio e Juan, como suas inspirações e exaltou os atuais companheiros de equipe.



"Tem grandes jogadores que eu me inspiro aqui na Seleção, como Lúcio, como o próprio Juan que está aqui, o Marquinhos, eu me espelho muito neles. Espero aprender também agora com o Marquinhos, com o Magalhães também. Espero tentar pegar o máximo possível de experiência com eles, os dois estão muito consolidados na Europa e sou muito fã", contou.

Marquinhos, zagueiro da Seleção Brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF





A convocação também reservou um reencontro especial para Jair com o meio-campista Gabriel Bontempo. Aos 10 anos, na base do Santos, o zagueiro foi acolhido pela família do amigo devido às limitações financeiras de seus pais.



"Eu tive a oportunidade de morar com ele [Gabriel Bontempo] quando eu tinha 10 anos. Na época, meus pais não tinham condição e eu acabei indo morar com ele em Santos, quando a gente jogava junto no Santos. Sou muito grato a ele, à família dele, a gente viveu muitos momentos importantes, e hoje Deus está nos honrando, estamos aqui juntos na Seleção Principal. É muito gratificante", declarou.









Agenda do Brasil

A Seleção enfrenta os australianos na próxima sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, às 7h, e no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h.

O duelo contra a Índia será disputado no dia 3 de outubro, às 11h, no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake, na cidade de Calcutá.

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