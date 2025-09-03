A- A+

APREENSÃO Fiscais apreendem comida com vestígios de fezes de rato que seria vendida durante Brasil x Chile Produtos estavam em depósito clandestino fechado por agentes da prefeitura. Suspeita é de que seriam vendidos durante jogo entre Brasil e Chile, nesta quinta-feira

Sacolés sem identificação e com procedência duvidosa; canela para pipoca exposta e mal acondicionada; milho para pipoca mal acondicionado; e pedaços de bacon com vestígios de fezes de roedores.



Estes são alguns dos produtos que fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (3), num depósito clandestino em São Cristóvão, na Zona Norte.

A suspeita dos fiscais é de que os alimentos seriam comercializados no entorno do Estádio do Maracanã, nesta quinta-feira (4), durante o jogo entre Brasil e Chile, partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O estabelecimento foi interditado e o material recolhido.

Seleção Brasileira está em fase de treinamentos para a partida contra o Chile na quinta-feira (4), - Foto: @rafaelribeirorio/CBF

A presidente do IVISA-Rio, Aline Borges pediu a cooperação da população para denunciar irregularidades como essa. O canal para denúncias, segundo ela, é a Central 1746.

"Esse trabalho conjunto é fundamental para proteger a saúde dos cariocas, evitando que produtos em condições impróprias para o consumo cheguem até o consumidor", afirmou.

Além da Seop e do IVISA-Rio, participaram da ação a Subprefeitura da Tijuca, Guarda Municipal, Light, Rioluz, Concessionária Águas do Rio, Comlurb e Polícia Militar.

"Manteremos essa atuação em depósitos com todo o tipo de mercadoria", frisou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

