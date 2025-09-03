Fiscais apreendem comida com vestígios de fezes de rato que seria vendida durante Brasil x Chile
Produtos estavam em depósito clandestino fechado por agentes da prefeitura. Suspeita é de que seriam vendidos durante jogo entre Brasil e Chile, nesta quinta-feira
Sacolés sem identificação e com procedência duvidosa; canela para pipoca exposta e mal acondicionada; milho para pipoca mal acondicionado; e pedaços de bacon com vestígios de fezes de roedores.
Estes são alguns dos produtos que fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (3), num depósito clandestino em São Cristóvão, na Zona Norte.
Leia também
• Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes contra o Chile
• Ancelotti diz que decisão técnica deixou Neymar fora da convocação da seleção brasileira
• Seleção vai manter a base contra o Chile e Ancelotti 'buscará ajuda' para altitude da Bolívia
A suspeita dos fiscais é de que os alimentos seriam comercializados no entorno do Estádio do Maracanã, nesta quinta-feira (4), durante o jogo entre Brasil e Chile, partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O estabelecimento foi interditado e o material recolhido.
A presidente do IVISA-Rio, Aline Borges pediu a cooperação da população para denunciar irregularidades como essa. O canal para denúncias, segundo ela, é a Central 1746.
"Esse trabalho conjunto é fundamental para proteger a saúde dos cariocas, evitando que produtos em condições impróprias para o consumo cheguem até o consumidor", afirmou.
Além da Seop e do IVISA-Rio, participaram da ação a Subprefeitura da Tijuca, Guarda Municipal, Light, Rioluz, Concessionária Águas do Rio, Comlurb e Polícia Militar.
"Manteremos essa atuação em depósitos com todo o tipo de mercadoria", frisou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.