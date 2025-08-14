A- A+

Luto Fisiculturista americana morre aos 37 anos; causa da morte não foi divulgada Além do fisiculturismo, Hayley McNeff era mergulhadora, esquiadora e estudou psicologia após se aposentar das competições

A campeã de fisiculturismo Hayley McNeff morreu aos 37 anos. Natural de Concord, Massachusetts, ela faleceu no dia 8 de agosto, segundo o portal americano TMZ. A causa da morte não foi divulgada, mas o obituário descreveu como “inesperada, porém pacífica”. O funeral será realizado neste sábado.

McNeff ganhou destaque no cenário do fisiculturismo nos anos 2000, conquistando títulos como o East Coast Classic de 2009. Em 2016, participou do documentário "Raising The Bar", no qual falou sobre a carreira.

“A busca por ficar enorme nunca vai acabar. Não há limite. Espero que chegue o dia em que eu possa me olhar no espelho 100% do tempo e dizer ‘é isso, cara, estou enorme’.”

Nas redes sociais, fãs lamentaram a perda. “Lembro de vê-la pessoalmente na Total Fitness. Ela tinha uma personalidade vibrante e um sorriso muito caloroso! Descanse em paz! Uma linda mulher por dentro e por fora!!!”, escreveu um admirador.

Além do fisiculturismo, era mergulhadora e esquiadora, e estudou psicologia após se aposentar das competições.

Nos últimos meses, o fisiculturismo perdeu outros nomes. Em junho, Zunila Hoyos Mendez, de 43 anos, foi morta em um ataque com martelo. Um mês antes, Gui Bull morreu aos 30 anos. Também faleceram recentemente Vito Pirbazari, ator e fisiculturista que participou da série "Dogs in Berlin", após passar mal em uma esteira, e Jodi Vance, de 20 anos, vítima de um ataque cardíaco em março.

