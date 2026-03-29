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FISICULTURISMO Fisiculturista brasileiro é campeão da Men's Physique no Arnold UK e recebe troféu de Schwarzenegger Vitor Chaves conquistou o principal torneio no último sábado

O fisiculturista brasileiro Vitor Chaves conquistou o título da categoria Men's Physique no Arnold UK, realizado em Birmingham, na Inglaterra, e recebeu o troféu das mãos de Arnold Schwarzenegger, idealizador do evento. Essa vitória, ocorrida no último sábado (28), é o maior resultado da carreira do pernambucano de 32 anos.

No início deste mês, Vitor havia ficado com o vice-campeonato no Arnold Ohio, considerado o segundo torneio mais importante da modalidade, quando foi superado apenas pelo norte-americano Brandon Hendrickson, tricampeão do Mr. Olympia.

Sem a presença do principal rival na etapa inglesa, Vitor encontrou menos obstáculos rumo ao título. Na decisão, disputou diretamente com o romeno Andrei Deiu, mas obteve a melhor avaliação dos juízes.





"Hoje me tornei campeão do @arnoldsportsuk e recebendo o troféu das mãos do pai @schwarzenegger , estou muito orgulhoso e feliz com meu trabalho e quero representar e inspirar muito mais aqueles que acreditam e confinam em mim", escreveu Vitor em uma publicação em seu perfil do Instagram após a conquista.

Na categoria Men's Physique, os critérios priorizam um físico atlético e harmônico, com ênfase em proporção e simetria, exigindo menor volume e definição muscular em comparação com outras divisões do fisiculturismo.

Além de Vitor Chaves, o Brasil também foi representado no lugar mais alto do pódio por Rayane Fogal. A mineira de 31 anos conquistou o título da categoria Wellness na última sexta-feira (27), superando Giselle Machado e mantendo a sequência de vitórias após também conquistar o Arnold Ohio. O feito deu a ela a marca inédita como a primeira mulher da história do fisiculturismo a ganhar três edições diferentes do Arnold Sports Festival. O primeiro deles foi no Brasil, em 2024, no Arnold Classic South America.

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