Fisiculturista espanhola morre aos 37 anos após sofrer parada cardíaca em casa

A campeã de fisiculturismo Lorena Blanco Pita, um dos principais nomes do fitness feminino na Espanha, morreu neste sábado aos 37 anos, vítima de um infarto fulminante. Segundo o jornal espanhol Sport, a atleta sofreu uma parada cardíaca em casa, na cidade de Lugo, e chegou a ser levada com urgência ao Hospital Universitário Lucus Augusti (HULA), mas não resistiu.

Natural da Galícia e com trajetória consolidada no esporte, Lorena estava em plena preparação para competir no Mr. Olympia, o torneio mais prestigiado do fisiculturismo internacional, que acontecerá em outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A notícia de sua morte causou comoção na comunidade esportiva. O Clube Fluvial de Lugo, onde a atleta treinava regularmente, emitiu nota lamentando profundamente a perda e prestando solidariedade à família e amigos. Nas redes sociais, seguidores, colegas de treino e admiradores deixaram mensagens de carinho e reconhecimento.

Lorena acumulava títulos nacionais e, nos últimos anos, vinha ganhando destaque também no cenário internacional. Sua disciplina, desempenho técnico e presença marcante no palco a tornaram uma das figuras mais respeitadas do fisiculturismo espanhol.

Além da carreira vitoriosa, Lorena era treinada e acompanhada de perto pelo marido, Isi Bolaños, também um nome influente na modalidade.

