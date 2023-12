Fisiologista atualiza situações clínicas de Odivan, Jean Mangabeira e Kayon

A- A+

Da lista de atletas que se representaram no Náutico nesta segunda (11), no Centro de Treinamento Wilson Campos, três ainda não estão aptos para trabalhar fisicamente. São os casos do zagueiro Odivan, do volante Jean Mangabeira e do atacante Kayon. Todos em recuperação de lesão.

Em entrevista coletiva, o fisiologista do clube, Bruno Simões detalhou a situação clínica de cada atleta. Odivan teve uma lesão grau dois do ligamento colateral medial do joelho direito, associada a um estiramento do ligamento cruzado anterior. O jogador se contundiu durante a partida contra o Remo, nos Aflitos, em julho, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Na mesma competição e estádio, mas em agosto, na rodada final da primeira fase, perante o São Bernardo-SP, o volante Jean Mangabeira teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito. A recuperação estimada é de sete a nove meses.

Por fim, mas antes da dupla, o Náutico já tinha perdido o atacante Kayon. O prata da casa teve ruptura do ligamento do joelho direito, sofrida na partida contra o Manaus, na Arena da Amazônia, em maio, pela estreia da Série C.

Na temporada 2023, Kayon marcou três gols e deu cinco assistências em 24 jogos. Já Jean marcou três vezes em 41 compromissos. Odivan disputou 27 partidas pelo Timbu.

Veja a situação de cada lesionado

Kayon

Kayon está sendo entregue para a transição com a fisioterapia neste mês (dezembro), então vem para o campo. Janeiro já vem parte de performance e a expectativa é que em abril a gente tenha ele à disposição (para voltar aos gramados)

Jean Mangabeira e Odivan

Eles estão no departamento de fisioterapia, então é um pouco mais distante. (Devem voltar) Lá para o meio do próximo ano, em junho ou julho.

