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denúncia Fisioterapeuta da seleção feminina de vôlei é afastado da VNL após denúncias de atletas Fernando Fernandes não viajará para a etapa da Liga das Nações na Turquia

Fernando Fernandes, conhecido no meio do vôlei como Fernandinho, está fora da delegação da seleção brasileira feminina que disputará a próxima etapa da Liga das Nações (VNL), na Turquia.

O fisioterapeuta foi afastado após a repercussão de denúncias e reclamações envolvendo atletas. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal O Tempo.

A decisão foi tomada após uma reunião entre o profissional e integrantes da comissão técnica da seleção brasileira. De acordo com a apuração, lideranças do grupo de jogadoras também foram ouvidas durante o processo que resultou no afastamento.

Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que "o fisioterapeuta Fernando Fernandes, da seleção feminina, não vai viajar para etapa da Turquia da Liga das Nações para resolver questões pessoais.

O profissional continua como parte da comissão técnica. A fisioterapeuta Bruna Melato foi convocada e vai integrar a delegação brasileira na etapa turca da competição”.

A entidade não comentou o caso em si que ganhou repercussão após relatos envolvendo pendências financeiras com atletas. O fisioterapeuta teria acumulado dívidas com algumas jogadoras, parte delas já renegociadas e parceladas.

As reclamações teriam chegado tanto à CBV quanto ao Barueri, clube com o qual o profissional possui ligação profissional.

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