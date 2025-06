Emerson Fittipaldi aponta semelhança entre Senna e Verstappen e elogia Alonso

A- A+

Bicampeão da Fórmula 1 em 1972 e 1974, o ex-piloto brasileiro Emerson Fittipaldi comparou o tetracampeão mundial Max Verstappen com o tricampeão Ayrton Senna. Fittipaldi também fez diversos elogios ao bicampeão Fernando Alonso.

"Max está em um nível incrível. Ele agora carrega o carro da Red Bull nos ombros. Ele não está apenas pilotando, e em situações como o GP do Brasil do ano passado, o que ele fez foi incrível. Eu olho para Ayrton Senna para comparar seu estilo de pilotagem, é semelhante", disse Fittipaldi ao podcast oficial da Fórmula 1, Beyond The Grid.

Fittipaldi também teceu diversos elogios ao veterano espanhol Fernando Alonso, de 43 anos, da Aston Martin, bicampeão da categoria em 2005 e 2006 pela Renault. Segundo ele, Alonso tem o estilo mais parecido com o seu nas pistas, além de destacar sua longevidade na categoria.

"Todos os pilotos têm seu próprio estilo, mas aquele que é muito parecido, em um aspecto, e eu sou um grande fã, é Fernando Alonso... Ele está lá em cima com os jovens leões, é forte, é experiente, mas mental e fisicamente forte. Ele está lá e eu gosto disso", declarou.

A Fórmula 1 volta neste fim de semana, após 15 dias, com o Grande Prêmio do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, para a décima corrida da temporada. Oscar Piastri, da McLaren, é o líder com 186 pontos e cinco vitórias, seguido pelo companheiro de equipe Lando Norris, com 176.

Verstappen ocupa a terceira posição, com 137 pontos. Alonso aparece apenas em 18º lugar, com dois pontos. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ainda não pontuou e está em 19º.

No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com 362 pontos. A Ferrari é a segunda colocada com 165, seguida pela Mercedes, com 159. A Red Bull aparece em quarto lugar com 144, e a Williams fecha o Top 5 com 54 pontos.

