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COPA DO MUNDO

"Fizeram uma partidaça", comemora técnico da Colômbia após classificação para oitavas da Copa

Seleção colombiana irá enfrentar a Suíça na próxima terça-feira (7) em Vancouver, no Canadá

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Colômbia se classificou para as oitavas da Copa do Mundo 2026Colômbia se classificou para as oitavas da Copa do Mundo 2026 - Foto: Juan Mabromata / AFP

O técnico da Colômbia, o argentino Néstor Lorenzo, classificou a vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre Gana na sexta-feira (3), que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, como uma "partidaça".

No entanto, Lorenzo reconheceu que o time pecou na precisão na hora de finalizar.

"A verdade é que os rapazes fizeram uma partidaça", disse o treinador à emissora oficial do jogo, realizado em Kansas City, nos Estados Unidos.

"Em certo momento, recuamos um pouco" e "eles complicaram um pouco as coisas para nós", analisou.

"Tivemos seis ou sete chances de definir o jogo, mas não conseguimos".

Jhon Arias marcou o único gol da partida aos 14 minutos.

A Colômbia criou oportunidades para ampliar a vantagem, com destaque para uma chance clara de Luis Díaz, mas faltou capricho na finalização.

"Ele vive de gols. É normal [errar], mas logo a porteira vai abrir para ele e ele vai começar a marcar todos... Tomara que sim!", disse Lorenzo sobre Díaz.

A Colômbia vai enfrentar a Suíça na próxima terça-feira em Vancouver, no Canadá.

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