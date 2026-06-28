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Copa do Mundo

Flaco Lopez agradece torcida de palmeirenses e revela apoio ao Brasil: "Quando não for contra nós"

O atacante que atua no futebol brasileiro estreou em mundiais na última partida da fase de grupos

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Flaco Lopez em ação pela Argentina na Copa do Mundo 2026Flaco Lopez em ação pela Argentina na Copa do Mundo 2026 - Foto: Reprodução/@flacolopez_10

Messi passou reto. Assim também seguiram Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Júlian Álvarez e outros jogadores da Argentina durante a zona mista após a vitória sobre a Jordânia na Copa do Mundo. Mas Flaco López, atacante do Palmeiras que estreou em Mundiais, foi o que mais respondeu perguntas já na madrugada deste domingo (28).

Não foi o único, já que Otamendi e Dibu Martínez também pararam. Foi apenas o palmeirense, porém, que falou em português com os jornalistas brasileiros que acompanham a seleção argentina. E com o sorriso de quem realizou o sonho de uma Copa do Mundo.

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Questionado sobre como convencer o palmeirense a apoiar a Argentina, o atacante já disse que nem é preciso. "Já tem muito, (pelo que) estou vendo em rede social, que apoia a Argentina. E fico feliz pelo apoio. Recebi mensagens do povo palmeirense e também pelo brasileiro que torce para a Argentina", comentou.

"E eu torço um pouquinho pelo Brasil quando não é contra a Argentina, mas aqui estou pela Argentina", admitiu. As seleções brasileira e argentina podem se enfrentar no mata-mata da Copa apenas na semifinal.

Flaco entrou com mais de 30 minutos do segundo tempo contra a Jordânia. Ele arriscou uma finalização, acertando a marcação e cavando um escanteio. Foi suficiente para celebrar.

"É um capítulo a mais na minha vida que vou levar para sempre e nada. Estou contentíssimo e desfrutando. A verdade é que estou feliz", comemorou.

"(O chute) foi perto, mas seguimos trabalhando e tomara que eu possa somar mais minutos e possa ajudar meus companheiros, que é o que mais quero", concluiu.

A Argentina vai enfrentar Cabo Verde, uma das sensações da Copa do Mundo de 2026 e única seleção estreante neste ano a avançar para a segunda fase. A partida será no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, no dia 3 de julho, às 19h (de Brasília).

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