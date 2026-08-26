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Copa do Brasil Flaco López brilha e Palmeiras abre boa vantagem sobre Santos na Copa do Brasil; Vasco bate Vitória Duelos de volta acontecem na próxima quarta-feira (2), na Vila Belmiro e Barradão, respectivamente

Os mandantes fizeram o dever de casa, nos dois jogos que movimentaram as quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26). No Nubank Parque, o Palmeiras contou com brilho de Flaco López para vencer o Santos por 3x0. Já no Rio de Janeiro, o Vasco derrotou o Vitória por 1x0, em São Januário. Os confrontos de volta, na Vila Belmiro e Barradão, respectivamente, acontecem na quarta-feira da próxima semana.

Nesta quinta-feira (27), Internacional e Grêmio se enfrentam no último jogo das quartas de final deste meio de semana. Às 20h, os rivais gaúchos se enfrentam no Beira-Rio. Quem avançar deste lado da chave encara o vencedor de Atlético-MG x Cruzeiro.

Clássico paulista

No Nubank Parque, sem Neymar que não atua em gramado sintético, o Santos teve um bom início de jogo, mas logo viu o Palmeiras encaminhar o resultado positivo ainda nos 45 minutos da primeira parte. Aos 33 minutos, Flaco López arriscou de fora da área e passou sob os braços de Brazão. Já aos 44 minutos, o goleiro santista defendeu a finalização de Marlon Freitas. No rebote, no entanto, Andreas Pereira ampliou.

Na segunda etapa, o Alviverde empilhou chances desperdiçadas, mas conseguiu ficar ainda mais perto da classificação. Giay cruzou da direita, aos 15 minutos, e Flaco López, de cabeça, deu números finais ao confronto.

Vasco x Vitória

No mesmo horário, em São Januário, a expulsão do volante Barros, ainda aos 17 minutos do primeiro tempo, condicionou o andamento da partida. O Vasco já era melhor que o Vitória e havia desperdiçado boas chances com Colidio e Spinelli. O Rubro-negro, por sua vez, não soube aproveitar a superioridade numérica e pouco assustava o gol de Léo Jardim.

Mesmo com um a menos, o Cruz-maltino buscava se superar e foi premiado, aos 13 minutos. Andrés Gómez arrancou em velocidade, fintou Zé Vítor e chutou de esquerda, no canto de Lucas Arcanjo, para balançar as redes. Depois, os cariocas quase ampliaram com Colidio, mas o atacante parou na trave.

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