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FUTEBOL Flaco López volta aos treinos após derrota do Palmeiras e vice com a Argentina na Copa O atacante estava com a seleção argentina desde o início da competição e participou de duas partidas no Mundial, entrando contra a Jordânia e a Suíça

O atacante Flaco López voltou aos treinamentos do Palmeiras nesta segunda-feira, após participar da campanha da Argentina na Copa do Mundo. Vice-campeão mundial, o jogador foi reintegrado ao elenco na Academia de Futebol e trabalhou normalmente com os companheiros.



López estava com a seleção argentina desde o início da competição e participou de duas partidas no Mundial. O atacante entrou contra a Jordânia e a Suíça. Nas quartas de final, diante dos suíços, foi acionado na prorrogação e deu a assistência para Julián Álvarez marcar o gol da vitória.



Com o retorno ao Palmeiras, Flaco López passa a ser novamente opção para a comissão técnica na sequência da temporada. O time enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Flaco foi o primeiro jogador estrangeiro do Palmeiras a disputar uma final de Mundial. Na decisão, a Argentina perdeu por 1 a 0 para a Espanha e terminou a competição com o vice-campeonato.



O Palmeiras chega ao confronto com o Vitória na liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. A equipe, no entanto, vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no domingo, e busca recuperação na competição.



Além de Flaco López, os jogadores que não começaram a partida contra o Atlético-MG também participaram das atividades em campo Os titulares fizeram trabalhos regenerativos no centro de recuperação e neurociência do clube.

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