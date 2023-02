Flamengo ainda pode faturar quase R$ 13 milhões no Mundial

A- A+

A decepção pela queda na semifinal do Mundial de Clubes — após derrota por 3 a 2 para o Al Hilal — dificilmente será aplacada nos corações dos torcedores rubro-negros, mas o elenco do Flamengo tem alguns dias para se recuperar e lutar por uma premiação ainda generosa na competição: 2,5 milhões de dólares (12,9 milhões de reais).

Esse é o valor pago ao terceiro colocado da competição. Só por terem iniciado na semifinal (por serem representantes da Libertadores e Champions League), Flamengo e Real Madrid já garantiriam, pelo, menos, a premiação do quarto lugar, de 2 milhões de dólares (10,3 milhões de reais). Assim como Al Hilal e Al Ahly, que derrubaram adversários no caminho à fase atual do torneio.

O time saudita agora mira ainda mais alto, podendo ficar com a premiação de campeão, de 5 milhões de dólares (25, 8 milhões de reais) ou de vice, de 4 milhões de dólares (20,6 milhões de reais). O adversário será definido nesta quarta-feira, no confronto entre Real Madrid e Al Ahly, às 16h. O adversário do Flamengo será a equipe derrotada do confronto.

A disputa do terceiro acontece no mesmo dia da decisão: sábado, às 13h. Veja a tabela completa de premiações do Mundial:

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 25,8 mihões)

US$ 5 milhões (R$ 25,8 mihões) Vice-campeão: US$ 4 milhões (R$ 20,6 milhões)

US$ 4 milhões (R$ 20,6 milhões) Terceiro lugar: US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões)

US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões) Quarto lugar: US$ 2 milhões (R$ 10,3 milhões)

US$ 2 milhões (R$ 10,3 milhões) Quinto e sexto lugares: US$ 1 milhão (R$ 5,17 milhões)

US$ 1 milhão (R$ 5,17 milhões) Sétimo lugar: US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões)

