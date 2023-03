A- A+

Clássico dos Milhões Flamengo amplia vantagem histórica sobre o Vasco no Clássico dos Milhões; veja números Centenário, confronto pode chegar a 400 jogos em 2024. Com duelos ainda a disputar no Brasileirão, rubro-negro tem 24 vitórias a mais

As duas vitórias do Flamengo sobre o Vasco na semifinal do Carioca ajudaram a ampliar a vantagem do rubro-negro no histórico do Clássico dos Milhões para 24 vitórias a mais que o cruz-maltino. Celebrando seu centenário nesta temporada, o confronto chegou a 395 edições neste estadual.

São 154 vitórias do Flamengo contra 130 do Vasco. O cruz-maltino chegou a diminuir a diferença na Taça Guanabara, quando venceu os rivais por 1 a 0. Mas com as vitórias rubro-negras por 3 a 2 e 3 a 1 nas semifinais, a vantagem aumentou para um triunfo. O clássico tem também 111 empates.

Flamengo e Vasco ainda voltarão a se enfrentar em duas oportunidades nesta temporada, pelo Brasileirão. Com a eliminação precoce do cruz-maltino da Copa do Brasil, serão os únicos reencontros entre os rivais até o fim de 2023.

No ano que vem, o clássico deve chegar à partida de número 400. Flamengo e Vasco se enfrentaram pela primeira vez em abril de 1923.

