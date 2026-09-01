Flamengo anuncia a contratação do atacante equatoriano Anthony Valencia

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De olho nas quartas de final da Libertadores e também na reta decisiva do Campeonato Brasileiro, o Flamengo anunciou, nesta terça-feira, o jogador equatoriano Anthony Valência como mais um nome para o seu setor ofensivo. O atleta, que deixou o Royal Antwerp, da Bélgica, vai usar a camisa 14 e chega como alternativa para a posição de centroavante.



O jogador de 23 anos chegou ao Rio no último domingo, realizou os exames médicos e assinou vínculo até 2031. O clube agora corre para conseguir inscrever o atleta já visando o compromisso desta quarta-feira (2), diante do Mirassol, no Rio, em partida atrasada do Brasileirão. Na negociação, o clube carioca desembolsou cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões).





Valência fez parte da seleção equatoriana que disputou a Copa do Mundo e disse estar pronto para entrar em campo e escrever um novo capítulo em sua trajetória. "Espero estar em campo em breve e poder contar com o apoio da torcida. Vou dar o meu melhor para trazer muitas alegrias ao clube. Podem contar comigo", disse o jogador em entrevista ao site do clube.



Revelado pelo Independiente Dell Valle, o jogador canhoto foi jogar no futebol belga em 2022. Na passagem pelo Royal Antwerp, ele balançou as redes em 13 oportunidades e deu sete assistências para gol.



A chegada do atleta ganhou sentido de urgência para a diretoria rubro-negra após a saída de Gonzalo Plata, negociado com o Dínamo de Moscou, e também a transferência do jovem Wallace Yan para o Red Bull Bragantino. Segundo colocado no Nacional com 48 pontos, o Flamengo encara o Mirassol nesta quarta-feira e pode diminuir a distância para apenas um ponto para o líder Palmeiras em caso de vitória. O confronto acontece no Maracanã.

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