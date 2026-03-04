Flamengo anuncia a contratação do técnico Leonardo Jardim

A- A+

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Leonardo Jardim. O treinador português de 51 anos chega para assumir a vaga deixada por Filipe Luís, que foi demitido durante a madrugada após a perda dos títulos da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana neste início de temporada.

#Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim.

O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal.

Chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias.

O contrato assinado por Jardim com o clube rubro-negro é válido até dezembro de 2027. Ele concede coletiva de imprensa nesta quinta-feira, após comandar o primeiro treinamento no Ninho do Urubu.



Leonardo Jardim estava livre no mercado após rescindir com o Cruzeiro no final de 2025. Ele tinha contrato com o time mineiro até dezembro deste ano, mas manifestou o desejo de não atuar mais como treinador de futebol e deixou o clube após a eliminação para o Corinthians, nos pênaltis, na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. O clube mineiro acertou com Tite.





O português treinou o Cruzeiro em 55 jogos oficiais, com 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas (aproveitamento de 58,18%). Sob o comando do treinador, a equipe cruzeirense terminou o Brasileirão em terceiro lugar, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores. No entanto, além da queda na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi eliminado na semi do Campeonato Mineiro e na primeira fase da Sul-Americana.



Leonardo Jardim iniciou a carreira de treinador ainda na década de 1990. Ele comandou times de menor expressão de Portugal, além de Olympiacos e Sporting, até destacar-se no Monaco, time pelo qual foi campeão da Ligue 1 (Campeonato Francês) na temporada 2016/17 comandando Kylian Mbappé. Ele também foi multicampeão pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e estava no futebol dos Emirados Árabes antes de acertar com o Cruzeiro.

