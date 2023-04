Flamengo anuncia Jorge Sampaoli como novo técnico

A- A+

O Flamengo anunciou, na noite desta sexta-feira (14), um acerto com o técnico Jorge Sampaoli. Através dos perfis do clube nas redes sociais, o Rubro-Negro confirmou o acordo com o treinador argentino até o dia 31 de dezembro de 2024.

Sampaoli estava sem clube desde o dia 21 de março, quando foi demitido pelo Sevilla (Espanha) depois de uma passagem que durou cinco meses. O argentino tem duas passagens pelo futebol brasileiro: em 2019, treinou o Santos e, no ano seguinte, passou pelo Atlético-MG, onde foi campeão mineiro.



A contratação de Jorge Sampaoli encerra a busca do Flamengo por um treinador. O clube, que aguardava uma resposta de Jorge Jesus, hoje no Fenerbahçe, da Turquia, desistiu da espera após a derrota para o Maringá (PR) pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (13). O português tem contrato com o clube turco até o final de maio.



O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024.#CRF — Flamengo (@Flamengo) April 14, 2023

