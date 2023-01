Flamengo anuncia oficialmente a contratação de Gerson

A- A+

Depois de dois meses de negociações, o Flamengo anunciou oficialmente nesta terça-feira (2) a contratação do meia Gerson, que estava no Olympique de Marselha.

"Comemora, Nação! O primeiro contratado pra 2023 a gente já conhece e não é de hoje. Gerson voltou para o 'Mengão'", escreveu o clube carioca no Twitter. Gerson, de 25 anos, tinha deixado o Flamengo em junho de 2021 por 20 milhões de euros para chegar ao Olympique com um contrato de cinco anos.

Mas sua relação com o técnico Igor Tudor, que assumiu o time francês em julho de 2022, nunca foi boa e o brasileiro passou a frequentar o banco de reservas. Em novembro, o presidente do Olympique, Pablo Longoria, tinha indicado que o clube estava em negociações com o rubro-negro pela transferência de Gerson, já que o jogador estava fora dos planos de Tudor.

"Boa sorte", tuitou a conta oficial do time francês, explicando que "o meia brasileiro foi transferido para o Flamengo"

