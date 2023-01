A- A+

flamengo Flamengo anuncia saída de João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra Volante estava sendo especulado desde o início do ano no time inglês

A novela da saída do volante João Gomes do Flamengo finalmente foi concluída. O clube anunciou através das redes sociais que o jogador irá para o Wolverhampton, time que disputa a Premier League, e agradeceu pelo tempo que o volante ficou no clube. "Agradecemos ao volante pela dedicação e títulos! Obrigado, João! Sorte nos próximos desafios!", escreveu o perfil oficial do clube.

Com a volta de Gerson e a chegada de Vidal, no ano passado, João Gomes viu suas chances de se firmar como um dos titulares do Flamengo diminuírem com o tempo. Apesar disso, é um jogador muito querido pela torcida rubro-negra, que o apelidou de "Pitbull" pela seriedade dentro de campo.

O jogador começou a carreira nas categorias de base do time, em 2016, aos 15 anos. Agora com 21, ele deixa o clube com 122 jogos e 4 gols marcados. Na conta, acumula também seis títulos: um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores da América, uma Supercopa do Brasil e dois Cariocas.

