Flamengo apresenta reforços, e Boto usa Pulgar como exemplo: "Chegou como bagre"

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O Flamengo apresentou oficialmente os atacantes Anthony Valencia e Joaquín Freitas nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. Durante a cerimônia, o diretor de futebol José Boto aproveitou a renovação de Erick Pulgar para pedir paciência aos jovens contratados e mostrar como a pressão inicial pode ser superada dentro do clube.



Em tom descontraído, o dirigente recordou que Pulgar enfrentou críticas nos primeiros meses no Rio de Janeiro antes de se transformar em uma das principais peças do elenco.



"O Pulgar, que hoje é um jogador de quem toda gente escreve maravilhas, chegou como bagre. Muitos de vocês escreveram que ele era um bagre. Hoje, são medalhões", afirmou Boto.



A declaração serviu como recado aos dois reforços, contratados dentro de uma estratégia que combina contribuição esportiva imediata e potencial de valorização. Valencia e Freitas assinaram contratos até 2031 e já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF.





Reforços para o ataque



Anthony Valencia tem 23 anos, foi contratado do Royal Antwerp, da Bélgica, e utilizará a camisa 14. O equatoriano atua preferencialmente pelo lado direito, mas também pode ocupar outras posições no ataque.



Revelado pelo Independiente del Valle, Valencia disputou 84 partidas pelo Royal Antwerp, com 13 gols e sete assistências. O jogador também integrou a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026.



Joaquín Freitas, de 19 anos, chega do River Plate e vestirá a camisa 30. O argentino pode atuar como centroavante, pelos lados ou mais recuado, auxiliando na construção das jogadas.



Na apresentação, Freitas admitiu que deixar o River foi uma decisão difícil, mas afirmou que o projeto esportivo do Flamengo pesou em sua escolha.



"Foi uma decisão difícil, mas o desafio do Flamengo e o projeto para o presente e para o futuro pesaram muito", declarou.



Pulgar permanece até 2029



Além de apresentar os reforços, o Flamengo celebrou publicamente a renovação de Pulgar. O volante chileno, de 32 anos, ampliou o contrato até dezembro de 2029 e recebeu valorização salarial.



Pulgar tinha propostas de clubes do Oriente Médio, mas priorizou a permanência no Rio de Janeiro. Contratado em 2022, o chileno soma 172 partidas, seis gols e nove assistências pelo Flamengo.

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