Flamengo encara Athletico-PR em último duelo antes da final da Copa do Brasil; veja onde assistir

Após o final da Data Fifa, Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Antes da parada, o Flamengo teve um grande resultado diante do rival e líder Botafogo. Os rubro-negros venceram por 2 a 1 e ficaram na quarta posição com 39 pontos.

O Flamengo está com as atenções divididas nesta semana. Essa partida contra o Athletico-PR é a última antes do primeiro jogo da final da Copa do Mundo diante do São Paulo, que será disputada no próximo domingo (17).

O Athletico-PR está com uma sequência de invencibilidade, mas com poucas vitórias. São oito jogos sem perder, com cinco empates e três triunfos. O Furacão está na sétima colocação com 34 pontos.

Ficha técnica:

Flamengo

Matheus Cunha, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Allan, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Athletico-PR

Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Cuello e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

Onde assistir: Globo (menos RS e SP) e Premiere.





