A- A+

Libertadores Com Arrascaeta titular, Flamengo encara Aucas na Libertadores; veja escalações e onde assistir O confronto, válido pela última rodada da fase de grupos, acontece nesta quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília)

Com a classificação encaminhada para o mata-mata, o Flamengo encara o Aucas nesta quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília). O confronto no Maracanã marca a última rodada da primeira fase da Libertadores.

É quarta-feira de COPA! Nesta quarta-feira, fechamos a fase de grupo da Libertadores contra o Aucas no Maraca e a #FlaTV te mostra tudo!



Acompanhe a transmissão mais rubro-negra de todas a partir das 19h na FlaTV+ (https://t.co/nJit2JMrBs) e a partir das 19h30 com sinal aberto… pic.twitter.com/4W8mDUOXjM — Flamengo (@Flamengo) June 28, 2023

Além de confirmar a vaga nas oitavas de final, o Flamengo ainda tenta terminar a fase de grupos na liderança, mas não depende de si.

Com oito pontos, o Fla precisa vencer o Aucas e secar o Racing, que tem dez pontos e enfrenta o Nublense dentro de casa.

Adversário do Flamengo, o Aucas já está eliminado na Libertadores, porém, ainda pode buscar a vaga na Sul-Americana, que fica com o terceiro colocado do grupo.

Reserva contra o Santos, o uruguaio Arrascaeta deve ser titular nesta noite. O meia vai entrar no lugar de Everton Ribeiro.

Prováveis escalações:

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Victor Hugo), Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Aucas: Galíndez, Carabalí, Carlos Cuero, Michael Carcelen, Aubrey David; Quintero, Vega, Luis Cano, Otero e Erick Castillo; Jhon Cifuentes. Técnico: Santiago Escobar.

Onde assistir: TV Globo (menos SP) e Paramount +.



Veja também

FAMOSOS Além da filha com Bruna Biancardi, Neymar tem afilhada com apelido Mavie