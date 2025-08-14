Qui, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta14/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Flamengo bate Inter e fica a um empate em Porto Alegre para alcançar as quartas da Libertadores

Os cariocas venceram o Internacional no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Reportar Erro
Flamengo vence Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa LibertadoresFlamengo vence Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Em um jogo no qual cada time foi melhor em cada tempo, o Flamengo saiu na frente na disputa das oitavas de final da Copa Libertadores diante do Internacional, ao vencer o jogo de ida, nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio, por 1 a 0. Com o resultado, o time rubro-negro precisa de um empate em Porto Alegre, no dia 20, para alcançar as quartas.

Empurrado pela torcida e sob a análise do técnico Carlo Ancelotti que convoca a seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 25, o Flamengo tentou pressionar o Inter, mas a equipe gaúcha não se acovardou e se lançou ao ataque para evitar o "sufoco".

Leia também

• Flamengo anuncia fim do patrocínio com a Pixbet após quatro anos e busca valorização da camisa

• Flamengo x Internacional: saiba onde assistir ao jogo das oitavas de final da Libertadores

• Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

Os times se revezavam no ataque e a primeira chance foi do Flamengo, quando Luiz Araújo forçou Rochet e fazer boa defesa, aos 12 minutos. Na sequência, Bruno Henrique 'carimbou' a zaga gaúcha.

O bom posicionamento do setor defensivo do Inter impediu o Flamengo de usar a velocidade de seus jogadores de ataque. Ao mesmo tempo, os comandados de Roger Machado buscavam os contra-ataques, mas sem muita convicção, dando a entender de que o empate poderia ser um bom resultado, já pensando no jogo de volta.

Mas uma desatenção em cobrança de escanteio jogou todo o trabalho colorado fora. Luiz Araújo cruzou da esquerda e Bruno Henrique subiu sozinho, diante de três zagueiros, para cabecear e abrir o placar, aos 27 minutos.

O jogo ganhou ritmo. O Inter pareceu abalado e abriu espaço para o Flamengo armar jogadas. Por várias vezes, o time carioca tocou a bola com categoria, dominando o adversário, que já não fazia uma marcação tão efetiva.

Depois de terminar o primeiro tempo com apenas uma finalização contra nove do Flamengo, o Inter voltou do vestiário com outra postura. Com uma marcação mais forte e com bela toque de bola, liderado pelo habilidoso Alan Patrick, a equipe visitante ficou mais tempo com a bola e equilibrou a disputa.

Com três escanteios em seguida, o Inter passa a pressionar, mas sem criar grandes oportunidades. Só Juninho conseguiu incomodar um pouco o goleiro Rossi.

O jogo perde intensidade. O Inter diminuiu a força ofensiva e o Flamengo não finalizou até os 25 minutos. O time rubro-negro passa a ficar mais com a bola e segurou o ímpeto do adversário.

Mesmo sem inspiração, o Inter tentou o empate nos minutos finais com bolas aéreas, facilitando o trabalho de Rossi e de sua zaga.

Cada equipe ainda criou duas oportunidades nos momentos finais, mas o jogo terminou com os times satisfeitos com o resultado. O Flamengo pela vitória e o Inter confiante de que pode reverter semana que vem no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 INTERNACIONAL

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo; Plata (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Cebolinha). Técnico: Filipe Luis.

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Gustavo Prado) e Alan Rodríguez (Bruno Henrique); Bruno Tabata (Richard), Alan Patrick e Wesley (Vitinho); Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado.

GOL - Bruno Henrique aos 27 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Varela e Gustavo Prado.
ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).
RENDA - R$ 5.176.821,50.
PÚBLICO - 68.543 total. (63.567 pagantes).
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter