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FUTEBOL Flamengo classificado? Conmebol oficializa cancelamento de jogo contra Medellín pela Libertadores Código disciplinar prevê vitória por 3 a 0 em caso de responsabilidade do mandante

A Conmebol se pronunciou oficialmente nesta sexta-feira após o cancelamento da partida entre Independiente Medellín e Flamengo, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A entidade alegou “falta de garantias de segurança” para manter o confronto no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.

Agora, o caso será encaminhado aos órgãos disciplinares da Conmebol, que irão decidir as punições e o resultado oficial da partida. E o cenário pode beneficiar diretamente o clube carioca na luta pela classificação às oitavas de final.

O artigo 24.2 do Código Disciplinar da entidade prevê que, quando um clube for considerado responsável pelo cancelamento definitivo de uma partida, o adversário seja declarado vencedor por 3 a 0. Caso o W.O. seja confirmado a favor do Flamengo, o time comandado por Leonardo Jardim pode ficar muito próximo da vaga antecipada no mata-mata.

A matemática é favorável ao Rubro-Negro. Com sete pontos em três jogos, o Flamengo chegaria a 10 pontos e abriria seis de vantagem justamente sobre o Medellín, que permaneceria estacionado com quatro. Restando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos, os colombianos não conseguiriam mais ultrapassar os brasileiros no primeiro critério de desempate: o confronto direto, já que o Flamengo teria duas vitórias sobre o rival.

A decisão da Conmebol ocorreu após uma noite de caos em Medellín. Pouco antes do início da partida, torcedores organizados do clube colombiano começaram protestos violentos contra a diretoria do DIM.

Torcedores do Medellín acenderam sinalizadores durante a partida da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Independiente Medellín, da Colômbia, e o Flamengo, do Brasil. Foto: Jaime Saldarriaga/AFP

Vestidos de preto e com os rostos cobertos, integrantes das organizadas lançaram bombas, sinalizadores e objetos no gramado do Estádio Atanasio Girardot. Também houve princípio de incêndio nas arquibancadas.

Em seguida, torcedores invadiram o campo e arrancaram grades de proteção instaladas ao redor do gramado. A arbitragem determinou imediatamente a saída das equipes. Segundo o regulamento da Conmebol, existe um “tempo prudencial de espera” de 45 minutos antes do cancelamento definitivo. O prazo foi ultrapassado, mas a situação seguiu sem controle.

Mais de uma hora após o horário previsto para o início da partida, a entidade confirmou oficialmente o cancelamento. Em nota, a Conmebol afirmou que “foram aplicados todos os procedimentos estabelecidos no Manual de Clubes” antes da decisão final.

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