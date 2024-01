Flamengo confirma lateral Viña, ex-Palmeiras, até dezembro de 2028

A- A+

O Flamengo anunciou, nesta quinta-feira (25), a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña, que teve uma passagem vitoriosa no futebol brasileiro atuando pelo Palmeiras. O jogador assinou com o clube rubro-negro até dezembro de 2028.



Com Viña, o Flamengo confirma a sua segunda contratação para 2024. Antes, havia anunciado o também uruguaio De la Cruz. O clube rubro-negro usou a criatividade para confirmar a contratação do lateral nas redes sociais ao criar um passaporte fictício de metrô que ligaria Rio de Janeiro até o Uruguai.

Já que tem muita gente querendo saber como é esse trajeto, explicamos: como ir



URUGUAI > FLAMENGO pic.twitter.com/CeQxyHoPFc — Flamengo (@Flamengo) January 25, 2024

Para contratar Viña, o Flamengo desembolsou 8 milhões de euros, cerca de R$ 42 milhões, na cotação atual, além de mais R$ 5 milhões em bônus em caso de conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América.





O lateral tem 26 anos e pertencia à Roma, da Itália. Ele estava emprestado ao Sassuolo, após passagem apagada pelo Bournemouth, da Inglaterra. Viña, que é constantemente chamado para defender a seleção do Uruguai, brilhou no Palmeiras.



Entre os anos de 2020 e 2021, fez 70 jogos com a camisa alviverde, marcou cinco gols e deu dez assistência, sendo peça importante na conquista do título da Libertadores e da Copa do Brasil, os primeiros sob o comando de Abel Ferreira. Ele foi revelado pelo Nacional-URU.



No Flamengo, Viña disputará posição com Ayrton Lucas, que vinha sendo o dono da posição, mas não parecia ter conquistado 100% da confiança do técnico Tite, que vê no uruguaio uma motivação de disputa no setor.



O Flamengo volta a campo no sábado, às 18h10, para enfrentar a Portuguesa, na Arena das Dunas, em Natal, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

