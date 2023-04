A- A+

COPA DO BRASIL Flamengo, Corinthians, Sport; saiba onde assistir aos jogos desta quarta (26) da Copa do Brasil Os dois clubes com as maiores torcidas do país, buscam reverter o resultado da primeira partida; O Leão precisa ganhar seu jogo para passar para próxima fase da competição mais rentável do Brasil

Dando sequência aos jogos decisivos da 3ª fase da Copa do Brasil, oito jogos acontecem nesta quarta-feira (26), com alguns clubes tendo que reverter placares adversos criados nos jogos de ida. Sport x Coritiba, Santos x Botafogo-SP, Brasil de Pelotas x Atlético-MG, Águia de Marabá x Fortaleza, Tombense x Palmeiras, Flamengo x Maringá, Corinthians x Remo e América-MG x Nova Iguaçu. Confira onde assistir os confrontos:

Sport (3) x (3) Coritiba 19h - Ilha do Retiro

Em duas semanas muitas águas rolaram. Os dois vivem momentos distintos na temporada. Enquanto o Sport se sagrou campeão pernambucano no último final de semana, o Coritiba vem de duas derrotas no Brasileirão e teve mudança no comando da equipe. Com o empate no primeiro jogo, vencendo, Sport ou Coritiba, garantem a vaga na próxima fase da competição.

Onde assistir Sport x Coritiba?

SporTV e Premiere transmitem a partida.

Brasil de Pelotas (1) x (2) Atlético-MG - 19h30 - Bento Freitas

Enquanto o Brasil teve duas semanas de preparação, o galo mineiro teve três jogos no intervalo entre os jogos da Copa do Brasil. Foram duas derrotas no Brasileirão e um empate na Libertadores. Mas o foco total do clube mineiro é na classificação contra o Brasil de Pelotas. Como ganhou por 2x1 o primeiro jogo, o galo tem a vantagem do empate. Já o time sul rio-grandense tem que ganhar por dois gols de diferença para passar para a próxima fase da competição.

Onde assistir Brasil de Pelotas x Atlético-MG?

Amazon Prime Video transmite a partida.

Tombense (2) x (4) Palmeiras - 20h - Parque do Sabiá

Quase um mês sem perder, o Palmeiras deve confirmar seu favoritismo contra a Tombense. Já o time mineiro, busca fazer o improvável jogando em casa, ganhar pelo mesmo placar do seu último jogo (3x0 contra o Ituano) para passar para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Tombense x Palmeiras?

Amazon Prime Video transmite a partida.

Flamengo (0) x (2) Maringá - 21h30 - Maracanã

Precisando reverter o placar do jogo de ida, o Flamengo de Jorge Sampaoli busca manter o ritmo que começou o Brasileirão, e fazer valer o mando de campo para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Para isso, precisa fazer três gols de diferença para passar sem sustos no tempo normal.

Onde assistir Flamengo x Maringá?

Amazon Prime Video transmite a partida.

Corinthians (0) x (2) Remo - 21h30 - Neo Química Arena

Assim como o Flamengo, o Corinthians tem que reverter o placar do jogo de ida. Cuca, agora treinador do clube paulista, tenta afastar a má fase e não ser eliminado precocemente da competição. Para isso, o clube paulista tem que fazer três gols de diferença para passar, sem sustos, no tempo normal.

Onde assistir Corinthians x Remo?

SporTV e Premiere transmitem a partida.

Confira os outros jogos do dia:

Santos (2) x (0) Botafogo-SP - 19h, com transmissão do SporTV 2.

Águia de Marabá (1) x (6) Fortaleza - 19h30, com transmissão da Amazon Prime Video.

América-MG (2) x (1) Nova Iguaçu - 21h30, com transmissão do SporTV 2 e Premiere.

