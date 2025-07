Flamengo tenta atenuar crise sobre saúde de De La Cruz; veja explicação

A- A+

O Flamengo se pronunciou por meio de nota oficial sobre a mensagem de José Luiz Runco em relação ao estado clínico de De la Cruz em um grupo de aplicativo de WhatsApp. Segundo o clube, o chefe do departamento médico não está ligado ao cotidiano dos atletas.



De acordo com o comunicado, nenhum dos cinco profissionais que trabalham diretamente com o elenco estão envolvidos no episódio em que, segundo a mensagem, De la Cruz teria um problema crônico no joelho.



"A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista)", diz parte do texto.



A cúpula rubro-negra esclarece que os funcionários citados são os "responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens" e busca separar o trabalho de Runco do dia a dia do futebol.

A mensagem sobre a condição clínica do jogador aumentou o clima de tensão nos bastidores do departamento de futebol. A "lesão crônica e irreparável" e a crítica à contratação do atleta, classificada no texto como "sem a menor condição", revoltou parte do plantel rubro-negro.



A declaração, feita em um grupo de WhatszApp com dirigentes e ex-diretores rubro-negros, foi rapidamente compartilhada e irritou o estafe do atleta, que classificaram a postura como "inadequada e antiética".



Sobre o assunto, a nota rubro-negra informa ainda que "não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente" nos jogos que terá pela frente, numa tentativa clara de atenuar a crise.

