Flamengo culpa arbitragem em duelo com Santos e aponta "falta de critério" de Daronco

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O Flamengo criticou a arbitragem da partida contra o Santos, disputada nesta quinta-feira, 8, pelo 29ª rodada do Brasileirão. Em nota, o clube afirmou que as decisões de Anderson Daronco interferiram diretamente no resultado do confronto, que terminou empatado em 2 a 2. No texto, a equipe carioca classificou como "erros graves" e "falta de critério" a condução da partida e a marcação de determinados lances, entre eles os dois pênaltis assinalados a favor do adversário.





O clube também apontou falta de uniformidade nos critérios da arbitragem. Na nota, o Flamengo classificou como desastrosa a intervenção do VAR no lance que resultou na expulsão de Jorginho e na marcação do primeiro pênalti para o Santos. Durante a análise, a partida ficou paralisada por 9 minutos e 56 segundos, recorde de interrupção em um lance com intervenção do árbitro de vídeo no campeonato.



No texto, o clube também contestou a decisão de Daronco de aplicar apenas cartão amarelo a Barreal por uma entrada em Carrascal ainda no primeiro tempo. Na avaliação rubro-negra, o lance deveria ter resultado em expulsão, mas o VAR não recomendou a revisão.



Outro ponto questionado foi o segundo pênalti marcado a favor do Santos, após um lance envolvendo Luiz Araújo. O Flamengo afirma que não houve falta na origem da jogada e considera que a decisão resultou em mais um gol do adversário na partida.



A nota também critica a escalação de Daronco e Toski para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, marcado para domingo. O clube destaca que o Palmeiras é concorrente direto na disputa pelo título brasileiro.



Para sustentar a reclamação sobre os critérios disciplinares, o Flamengo citou números da competição. Após 29 partidas, a equipe acumulava sete expulsões, a segunda maior marca do Brasileirão, embora ocupasse a 17ª posição no ranking de faltas cometidas. O clube também ressaltou que liderava a média de tempo de bola em jogo.



Ao final da nota, o Flamengo afirmou que não busca privilégios, mas cobrou maior rigor e uniformidade na aplicação das regras. O clube também declarou que erros de arbitragem não podem continuar interferindo nos resultados em uma disputa tão equilibrada.

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