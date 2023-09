Flamengo e Bahia se encontram no Maracanã pelo Brasileirão

A- A+

Flamengo e Bahia medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (30) no estádio do Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam à partida afundadas em crises: uma por ter amargado diversas eliminações e não ter conquistado nenhum título este ano, e a outra por se encontrar na zona do rebaixamento. O confronto contará com a transmissão da Rádio Nacional.

Após ter perdido a final da Copa do Brasil para o São Paulo, o Flamengo busca recuperar um ano sem títulos nos últimos jogos do Brasileirão. Isso porque a equipe está na 7ª posição, momentaneamente fora dos classificados à Libertadores do ano que vem. Em meio a tantos fracassos o técnico argentino Jorge Sampaoli não superou a pressão e foi demitido na última quinta-feira (28).

Segue a preparação para a partida de sábado (30), diante do Bahia, pelo @Brasileirao! #VamosFlamengo



: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/kT3Xk3tvTm — Flamengo (@Flamengo) September 27, 2023

O Bahia também chega baqueado à partida. O clube nordestino está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 25 pontos, e necessita de uma vitória neste sábado para buscar a saída desta incômoda situação.

Na última rodada o Bahia foi derrotado em casa pelo Santos, em um confronto direto que acabou em virada santista. Depois desses pontos perdidos, a equipe procura fazer um grande jogo no Maracanã e sair com um resultado positivo.

Esse confronto também marcará o reencontro entre Rogério Ceni e Flamengo. O atual treinador do Bahia foi campeão brasileiro pelo Rubro-Negro em 2020, além de ter vencido um Campeonato Carioca em 2021.

Terceiro treino da semana: elenco participou de atividades em campo reduzido, técnicas e táticas. Tudo sobre o dia no CT Evaristo de Macedo no link https://t.co/fpcZRdsFGY. #BBMP



: Felipe Oliveira/EC Bahia pic.twitter.com/eIptnUu5b6 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 22, 2023

Veja também

Série A2 Série A2 do Campeonato Pernambucano tem início neste sábado (30) e Arruda vai receber 20 jogos