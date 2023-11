A- A+

Brasileirão Flamengo e Bragantino disputam ponto a ponto em jogo decisivo; veja onde assistir e escalações Confronto adiado da 30ª rodada do Brasileirão coloca à prova aspirações de título das equipes

Flamengo e Red Bull Bragantino protagonizarão um confronto crucial no Maracanã, nesta quinta-feira (23), às 21h30, em partida adiada da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes almejam a vitória para fortalecer suas posições na disputa pelo título.

O Flamengo, em ascensão com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, busca consolidar sua posição no G-4 e ultrapassar Grêmio e Red BullBragantino na tabela. Enquanto o Bragantino, há duas partidas sem vencer, ainda se encontra a três pontos do líder Palmeiras, buscando a vice-liderança.

No retrospecto, o Massa Bruta leva vantagem, com sete vitórias em 18 confrontos pelo Brasileirão, marcando 25 gols contra os 19 do Flamengo.

O jogo torna-se ainda mais relevante para o Mengão, que, sob o comando de Tite, busca uma sequência de vitórias para garantir vaga na Libertadores e se manter na briga pelo título.

Onde assistir: Premiere

Horário: 21h30

Prováveis escalações:



Flamengo: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Everton Cebolinha, Pedro. Técnico: Tite.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Vitinho e Mosquera; Eduardo Sasha,Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.



