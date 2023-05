A- A+

futebol Flamengo e Corinthians fazem 1º Clássico do Povo no Brasileirão 2023 Duelo no Maracanã será às 16h

Flamengo e Corinthians se enfrentam na tarde deste domingo (21), no primeiro Clássico do Povo do ano, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro encontro das equipes, após o título do Rubro-Negro na Copa do Brasil em outubro passado.



Os cariocas, em 11º lugar na tabela, querem embalar na competição após dois triunfos seguidos. Já o Timão, na zona de rebaixamento, busca uma vitória para espantar a má fase. O embate às 16h (horário de Brasília) terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Igor Santos e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O Flamengo, sob comando do técnico argentino Jorge Sampaolli, chega ao confronto após empate sem gols contra o Fluminense na última terça-feira (16), pela Copa do Brasil. O treinador poderá contar nesta tarde com o uruguaio Varela na lateral direita - após oito jogos seguidos com Wesley na posição - e o atacante Pedro, ambos recuperados de lesão, que participaram do treino no sábado (20). Após o jogo pelo Brasileirão, o Rubro-Negro já terá em mente o duelo da próxima quarta (24), contra o Ñublense, no Chile, pela Libertadores.

O Flamengo deve ir a campo com Santos (Matheus Cunha), Varela, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta e Gerson; Gabigol e Pedro.



O Corinthians, em 17º lugar na tabela, chega pressionado no Maracanã, após cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Além disso, perdeu para o Atlético-MG (2 a 0) na quarta (17), no primeiro embate das oitavas da Copa do Brasil. A tendência é que o técnico Vanderlei Luxemburgo repita hoje a equipe que enfrentou o Galo, com exceção de Matheus Bidu, que deve ser escalado no lugar de Fábio Santos na lateral-esquerda.

O Timão deve começar jogando com Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Paulinho, Maycon e Fausto Vera; Wésley (Adson), Yuri Alberto e Róger Guedes.

Veja também

El Salvador Ao menos 12 pessoas morrem durante confusão em estádio de El Salvador