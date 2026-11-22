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futebol Flamengo é decacampeão ou eneacampeão brasileiro? Entenda disputa por título de 1987 Rubro-Negro chegou a dez conquistas ao vencer o Brasileirão de 2026, mas contagem oficial da Justiça exclui a Copa União; Palmeiras segue como maior campeão histórico, com 12 títulos

O Flamengo conquistou, nesse sábado (21), seu segundo Campeonato Brasileiro consecutivo e chegou a dez títulos nacionais na contagem que inclui a Copa União de 1987. O empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo, garantiu a taça e trouxe de volta uma antiga discussão entre torcedores: o clube carioca é decacampeão ou eneacampeão brasileiro?

A divergência está na forma como é contabilizado o torneio disputado há quase quatro décadas. Pela contagem oficial reconhecida pela Justiça, o Flamengo tem nove títulos brasileiros, já que o Sport é considerado o único campeão de 1987. O Rubro-Negro, porém, reivindica dez conquistas por incluir a Copa União em seu histórico.

A disputa de 1987

Naquele ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alegou não ter condições de organizar o Campeonato Brasileiro. Os principais clubes do país decidiram, então, criar a Copa União, disputada pelas equipes de maior expressão nacional e conhecida como Módulo Verde.

A CBF estabeleceu, porém, que os dois primeiros colocados do Módulo Verde deveriam enfrentar os dois melhores do Módulo Amarelo, considerado uma espécie de segunda divisão, para definir o campeão brasileiro. Flamengo e Internacional, primeiro e segundo colocados da Copa União, não aceitaram participar do cruzamento.

Assim, o Sport acabou reconhecido como campeão após vencer o Guarani na decisão do Módulo Amarelo, já que Flamengo e Internacional se recusaram a disputar a final quadrangular.

Desde então, os clubes passaram a disputar o reconhecimento da conquista. Em 2011, a CBF chegou a declarar Flamengo e Sport campeões daquele ano, mas a decisão foi revertida após o clube pernambucano obter reconhecimento judicial como único vencedor de 1987. Os recursos apresentados pelo Flamengo foram rejeitados pela Justiça.

Sem incluir a Copa União de 1987, portanto, o Flamengo somaria apenas nove títulos brasileiros: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026. Com a inclusão da conquista de 1987, o clube chega a dez títulos e reivindica o decacampeonato.

É essa diferença que alimenta as discussões entre torcedores rubro-negros e rivais, especialmente nas redes sociais após cada nova conquista.

Palmeiras na liderança

A disputa pelo posto de maior campeão brasileiro envolve ainda a unificação dos títulos nacionais anteriores a 1971. Em 2010, a CBF reconheceu a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como competições equivalentes ao Campeonato Brasileiro. A decisão incorporou à contagem oficial títulos conquistados antes da criação do Brasileirão.

O Palmeiras foi um dos clubes beneficiados pela unificação e passou a contabilizar 12 títulos nacionais, número que o mantém como maior vencedor da competição.

O Flamengo, por sua vez, não teve conquistas anteriores a 1971 incorporadas à sua lista, já que todos os seus títulos brasileiros foram obtidos a partir de 1980.

Assim, mesmo com a nova taça e a possibilidade de reivindicar dez conquistas, o Rubro-Negro permanece atrás do Palmeiras na contagem reconhecida pela CBF.

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