Flamengo e Fluminense ganham concessão temporária do Maracanã; entenda outros passos

A- A+

O Governo do estado do Rio de Janeiro homologou, nesta quinta-feira, o resultado do edital de concessão provisória do Maracanã.

Como já havia sido divulgado, a dupla Flamengo e Fluminense foi a vencedora. Eles foram os únicos a apresentar propostas. Segundo o governo, o consórcio formado pelos clubes irá pagar um valor de R$ 234 mil por mês.

Os clubes teriam a concorrência de Vasco (que tem um consórcio junto com a WTorre e a Legends) e da Arena 360 (que administra o estádio Mané Garrincha, em Brasília).

Porém, eles preferiram não apresentar propostas sob a alegação de que o texto do edital favorecia a dupla Flamengo e Fluminense.

A vitória da dupla, entretanto, não é definitiva. Esse edital é para administração provisória enquanto o certame para a gestão por 20 anos não é concluído. A gestão provisória começa no dia 1º de janeiro e terá duração de um ano ou até que a licitação definitiva seja finalizada.

O edital da licitação por 20 anos já foi lançado, conforme antecipou o Panorama Esportivo, em outubro. Os interessados deverão enviar suas propostas no dia 7 de dezembro.

Para essa concorrência, Flamengo e Fluminense disputarão tanto com Vasco e Arena 360, que apesar de não terem entregue propostas para a gestão provisória, confirmaram que irão participar.

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz está perto de acertar com o treinador Itamar Schülle