Futebol Flamengo e Fluminense terão concorrência da Europa para repatriar Luiz Henrique Atacante tem contrato com o Bétis até 2028 e prioriza permanecer no futebol europeu

Acostumado a repatriar jogadores que fizeram sucesso no Fluminense, o Flamengo tem a concorrência do rival para trazer de volta o atacante Luiz Henrique. Só que ambos os clubes cariocas terão que disputar com outros interessados da Europa em levar o jogador do Bétis.

Os espanhóis colocaram o atleta de 22 anos na vitrine para que haja espaço para a chegada de mais estrangeiros para 2024, apesar de o atual treinador, Manuel Pelegrinni, contar com Luiz Henrique, cujo contrato com o Bétis se encerra só em 2028.

Logo, o jogador e seus representantes vão aguardar o que aparecer no velho continente antes de decidirem retornar ao Brasil, já que são duas temporadas na Europa.

Sem prioridade

Flamengo e Fluminense já enviaram proposta para a equipe verde e branca e as tratativas passarão diretamente pelos dirigentes dos três lados. O clube rubro-negro propõe empréstimo com opção de compra, e o tricolor foi na mesma linha. O Bétis prioriza a venda direta. Apesar de ser revelado no Fluminense, Luiz Henrique não indicou a predileção por nenhuma equipe caso retorne ao futebol brasileiro.

Do lado do Flamengo, o fator econômico pesa, assim como a disputa constante por títulos, mas o Fluminense atacou com Fred, que hoje faz parte da diretoria, e tenta convencer o jovem a integrar o plantel campeão da América. Pesa também a favor do Flamengo a presença do técnico Tite, que quer um ponta que atue pela direita para ser titular. O atacante canhoto tem facilidade de atuar pelos dois lados do campo. No Fluminense, teria a concorrência de Arias e Keno. No Flamengo, de Luiz Araújo.

Em 2022, Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense por 13 milhões de euros (R$ 71,5 milhões na cotação da época). Foram € 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões) e € 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,5 milhões) de possíveis bônus pelo clube espanhol previstos no contrato.

