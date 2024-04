A- A+

Brasileirão Flamengo e Palmeiras fazem jogo truncado e ficam no empate pela Série A do Brasileiro Resultado beneficiou o Bragantino, que assumiu a ponta da tabela

Em uma das partidas mais esperadas da 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras empataram sem gols, na tarde deste domingo (21) no Allianz Parque, em São Paulo.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Tite chegou aos mesmos sete pontos do líder da competição, o Bragantino, que superou o Corinthians por 1 a 0 no último sábado (20). Já o Verdão ocupa a 11ª posição com quatro pontos.

Goleada do Fogão

Uma partida que não teve falta de gols foi a goleada de 5 a 1 do Botafogo sobre o Juventude, alcançada no estádio Nilton Santos. Com a vitória, construída com gols de Jacob Montes, Savarino, Danilo Barbosa, Tiquinho Soares e Júnior Santos, o Alvinegro chegou aos seis pontos, na 3ª posição da classificação.

Outros resultados da Série A

Vitória 2 x 2 Bahia

Athletico-PR 1 x 0 Internacional

Atlético-GO 0 x 3 São Paulo

